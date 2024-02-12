В России поддержат исследования общественно-политических наук

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Экспертный институт социальных исследований совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Российской академией наук проведет отбор научно-исследовательских проектов в области социальных и политических наук.
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