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Bitcoin теряет 12% с начала года, но открытый интерес в BTC почти не изменился

С начала января по 9 сентября Bitcoin подешевел примерно на 12%: при индексации к 100 его цена сейчас находится около 88.

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