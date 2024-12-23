Выборы президента Белоруссии в январе 2025 года: дата проведения, кандидаты и прогнозы

В январе 2025 года, 26 числа, в Белоруссии состоятся очередные президентские выборы. В понедельник, 23 декабря, ЦИК в ходе заседания официально зарегистрировала пятерых претендентов на главный государственный пост.
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