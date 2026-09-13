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Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса: противодействие беспилотникам

Федеральный закон № 151-ФЗ от 25 мая 2026 года завершил формирование в России самостоятельного правового режима противодействия беспилотным аппаратам на объектах топливно-энергетического комплекса.

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