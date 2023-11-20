1. Бельгия разгромила Азербайджан (5:0) с покером Ромелу Лукаку за 20 минут в квалификации Евро-2024, Испания победила Грузию (3:1) дома, а Португалия справилась с Исландией (2:0) на своем поле.
Сербия на Евро-2024, Джокович выиграл итоговый турнир, 10 из 10 побед Португалии, Ферстаппен победил на Гран-при Лас-Вегаса и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Конечно хорошо, что выиграли. Но Кубу как то жаль, они приехали играть в футбол, докупали у нас бутсы, а их взяли и опозорили на 40 тысячную публику Одно дело если бы в турнире, но другое дело что в товарняке
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3 час.
КузнецовВВ
Кубинцам не привыкать. на своем единственном чемпионате мира-1938 они вылетели от шведов проиграв 0:8. видимо это их любимый счет.
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2 час.
КузнецовВВ
Международная федерация конного спорта (FEI) объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это решение было принято в ходе Генеральной ассамблеи FEI, проходящей в Мехико. «Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», — утверждается на сайте Федерации конного спорта России.
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2 час.
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