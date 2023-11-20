Сербия на Евро-2024, Джокович выиграл итоговый турнир, 10 из 10 побед Португалии, Ферстаппен победил на Гран-при Лас-Вегаса и другие новости

Лена Мисько Конечно хорошо, что выиграли. Но Кубу как то жаль, они приехали играть в футбол, докупали у нас бутсы, а их взяли и опозорили на 40 тысячную публику Одно дело если бы в турнире, но другое дело что в товарняке

КузнецовВВ Кубинцам не привыкать. на своем единственном чемпионате мира-1938 они вылетели от шведов проиграв 0:8. видимо это их любимый счет.