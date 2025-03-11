Александра Захарова добивается авторских прав ее отца

Актриса Александра Захарова, являющаяся дочерью известного режиссера Марка Захарова, обратилась в кассационный суд с целью оспорить решение Тверского суда Москвы, который отказал ей в передаче авторских прав на спектакли, поставленные ее отцом в театре «Ленком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии