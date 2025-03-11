TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    крыса она везде крысаАлла Пугачева про...
  • Vladimir Lioubimcev
    Ну и прекрасно, раз с Долиной все в порядке со здоровьем. Мы не против...Диретор Долиной о...
  • Маша Глага
    Взрослая.баба. Сама спасетсяФанаты Сати Казан...

Александра Захарова добивается авторских прав ее отца

Александра Захарова добивается авторских прав ее отца

Актриса Александра Захарова, являющаяся дочерью известного режиссера Марка Захарова, обратилась в кассационный суд с целью оспорить решение Тверского суда Москвы, который отказал ей в передаче авторских прав на спектакли, поставленные ее отцом в театре «Ленком».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх