Семьи, не использовавшие материнский капитал, получат индексацию на 7,5%

Филиал №5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. по г. Москве и Московской области информирует: 1 февраля 2024 года Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им.
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