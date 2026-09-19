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Царьград

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Платить за праздник в Китае будем мы: Вот, что придумали чиновники

Платить за праздник в Китае будем мы: Вот, что придумали чиновники

Значительная часть рыбы, которую добывают в России, экспортируется за пределы страны, например, в Китай.

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