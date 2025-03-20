«Украина может стать буфером» На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?

Переговоры между Россией и США об урегулировании конфликта на Украине продолжаются. 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор, по итогам которого российская сторона согласилась прекратить удары по украинским объектам энергетики и инфраструктуры.
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