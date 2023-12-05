Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Облизанная лампочка

Облизанная лампочка

Говорить об этом нужно раз за разом. Говорить об этом нужно без остановки. Забывать ничего нельзя. Сроки давности интернета, то есть два-три часа, нужно при обсуждении этого сверхважного вопроса полностью игнорировать.

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