Облизанная лампочка

Говорить об этом нужно раз за разом. Говорить об этом нужно без остановки. Забывать ничего нельзя. Сроки давности интернета, то есть два-три часа, нужно при обсуждении этого сверхважного вопроса полностью игнорировать.
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