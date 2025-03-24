Беспрецедентная атака на ключевой оборонный объект В ночь на 20 марта российские войска нанесли серию ударов по Кировограду,… Разобрались, куда можно лупить: как массированный удар по Кировограду изменил расклад сил .
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