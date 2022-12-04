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В Германии поддержали заявления Эммануэля Макрона о России

В Германии поддержали заявления Эммануэля Макрона о России

Французский лидер Эммануэль Макрон был прав, когда указал «коллективному Западу» на необходимость учитывать все обеспокоенности Москвы относительно украинского кризиса и предложил дать РФ гарантии безопасности по итогам переговоров по Незалежной.

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