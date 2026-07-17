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Регионы России

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Совет Федерации поддержал меры по снижению ответственности предпринимателей и регулированию кредитных организаций

Совет Федерации поддержал меры по снижению ответственности предпринимателей и регулированию кредитных организаций

Совет Федерации одобрил законодательную инициативу, которая позволяет предпринимателям избегать денежного взыскания при заключении соглашения с контролирующими органами о добровольном устранении выявленных нарушений.

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