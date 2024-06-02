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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии: «Пока идет конфликт, россияне не могут выступать под финским флагом»

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля. «Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом», – приводит ее слова «Матч ТВ».

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