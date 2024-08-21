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Русская весна

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В США встревожились из-за одной фразы Путина

В США встревожились из-за одной фразы Путина

Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил мнение отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
А террористов мы, как известно, будем мочить в сортирах👍👏🇷🇺
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17 час.

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