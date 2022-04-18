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Военнослужащие ЮВО в Армении приступили к переводу техники на летний режим эксплуатации

Военнослужащие ЮВО в Армении приступили к переводу техники на летний режим эксплуатации

Накануне инструкторы соединения провели занятия с военнослужащими по изучению требований безопасности и порядка выполнения работ на технике и в парках боевых машин.

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