День памяти преподобного Алексия, человека Божия: когда отмечают, история и значение праздника

В статье расскажем, когда празднуется День памяти, какова его история и духовное значение.Когда отмечается День памяти преподобного Алексия, человека БожияДень памяти преподобного Алексия, человека Божия, в Русской православной церкви ежегодно отмечается 30 марта по новому стилю (17 марта по юлианскому календарю).