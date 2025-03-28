День памяти преподобного Алексия, человека Божия: когда отмечают, история и значение праздника

В статье расскажем, когда празднуется День памяти, какова его история и духовное значение.Когда отмечается День памяти преподобного Алексия, человека БожияДень памяти преподобного Алексия, человека Божия, в Русской православной церкви ежегодно отмечается 30 марта по новому стилю (17 марта по юлианскому календарю).
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