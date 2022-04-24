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Нутрициолог Гончар посоветовала вымачивать фрукты перед употреблением

Нутрициолог Гончар посоветовала вымачивать фрукты перед употреблением

pixabay.com Весной прилавки магазинов и полки супермаркетов пополняются свежими фруктами и овощами, но основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар считает, что не все из них действительно полезны для организма.

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