Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Стали известны лучшие хоккеисты по итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Первой звездой дня был признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, который отразил 37 бросков по своим воротам.
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