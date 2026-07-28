Спрос на курортную недвижимость смещается от Сочи к Анапе, КМВ и Калининграду

Российские инвесторы начали активнее выбирать курортную недвижимость за пределами Сочи. На фоне высокой стоимости квадратного метра в главном курорте страны спрос смещается в сторону Анапы, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области, сообщили эксперты ГК ССК со ссылкой на данные bnMAP.