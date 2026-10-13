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Аргументы недели

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604 украинских дрона сбито за ночь над 15 регионами России и Азовским морем

604 украинских дрона сбито за ночь над 15 регионами России и Азовским морем

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 12 октября до 8.00 мск 13 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

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