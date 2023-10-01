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В МИД РФ назвали достижимой целью безвизовый режим с Латинской Америкой

В МИД РФ назвали достижимой целью безвизовый режим с Латинской Америкой

Россия ставит перед собой задачу достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции «Россия — Латинская Америка».

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