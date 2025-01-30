Политика как он...
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Политика как она есть

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Илон Марса

Илон Марса

Пьеса в нескольких действиях.1. Дедушка Илона Маска был предводителем фашистской партии Канады. Когда Третий Рейх вступил в войну с Британией, эту партию прикрыли.

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