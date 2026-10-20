Пенсионерка Лана, как она сама себя называет, четыре года назад начала общаться с телефонными мошенниками — но не для того, чтобы стать их жертвой.
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