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Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

Виктор Анисимов  В связи с проводимой Россией на территории Украины СВО, мы как то немного подзабыли о беглой оппозиции находящейся за рубежом и активно гадящей на Россию, и на деньги спецслужб Запада спонсирующую российскую оппозицию активно вкючившуюся в предвыборную президентскую гонку.

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