Kalshi в суде: Временная блокировка предвыборных контрактов нанесет бизнесу непоправимый ущерб

Компания Kalshi, занимающаяся рынками прогнозов, обратилась в апелляционный суд с просьбой разрешить ей торговать новыми политическими контрактами, пока Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обжалует свое первое поражение в суде.
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