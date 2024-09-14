Kalshi в суде: Временная блокировка предвыборных контрактов нанесет бизнесу непоправимый ущерб

Компания Kalshi, занимающаяся рынками прогнозов, обратилась в апелляционный суд с просьбой разрешить ей торговать новыми политическими контрактами, пока Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обжалует свое первое поражение в суде.