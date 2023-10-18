Си Цзиньпин призвал стремиться к следующему "золотому десятилетию" сотрудничества в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Пройдя через первое десятилетие процветания, сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" находится в расцвете сил и движется к следующему "золотому десятилетию", заявил во вторник в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин, подчеркнув необходимость упорно двигаться вперед с приподнятым духом.