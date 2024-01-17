Певица Жасмин объявила о свадьбе своего сына Михаила

Жасмин рассказала поклонникам о скорой женитьбе сына с экс-фигуристкой Певица Жасмин вышла на связь с поклонниками и рассказала о радостном событии в своей семье – ее сын Михаил женится на бывшей фигуристке Еве Хачатурян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии