Певица Жасмин объявила о свадьбе своего сына Михаила

Жасмин рассказала поклонникам о скорой женитьбе сына с экс-фигуристкой Певица Жасмин вышла на связь с поклонниками и рассказала о радостном событии в своей семье – ее сын Михаил женится на бывшей фигуристке Еве Хачатурян.