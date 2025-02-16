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Германия страдает от крупнейшего застоя со времен Второй мировой. Как главная экономика Европы зашла в тупик?

Германия страдает от крупнейшего застоя со времен Второй мировой. Как главная экономика Европы зашла в тупик?

В 2023 и 2024 годы ВВП Германии снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно. Страна переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны — ВВП за последние пять лет почти не вырос, а четкого плана выхода из кризиса до сих пор нет.

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