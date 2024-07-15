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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о Зайцеве в СКА: «Он способен ускорить рост Никишина. Главное, чтобы приехал играть, а не доигрывать. Были истории, когда энхаэловцы теряли в КХЛ мотивацию»

– Потенциальную пару Зайцев – Никишин можно назвать сильнейшей в КХЛ? – Не будем торопиться с оценками.

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