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Алькарас – на вопрос, слушает ли он Серену во время матча: «Безусловно, на 100%»

Серена Уильямс и Карлос Алькарас дали небольшое интервью во время матча первого круга микста на  US Open .

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