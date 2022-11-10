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Елена Новгородова: больше 70 тысяч консультаций получили предприниматели Владивостока

Елена Новгородова: больше 70 тысяч консультаций получили предприниматели Владивостока

В этом году МКУ Центр развития предпринимательства (ЦРП) Владивостока отмечает 10-летний юбилей. Проведя уже больше 70 тысяч консультаций для предпринимателей, специалисты продолжают разрешать новые проблемы, оказывать финансовую и имущественную поддержку бизнесу.

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