За проступки гастарбайтеров ответит их работодатель: Глава Крыма предложил ужесточить миграционную политику в России

Глава Крыма предложил ужесточить миграционную политику в России. В частности, за проступки гастарбайтеров ответит работодатель - Сергей Аксёнов считает, что ответственность за все случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России.