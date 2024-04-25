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За проступки гастарбайтеров ответит их работодатель: Глава Крыма предложил ужесточить миграционную политику в России

За проступки гастарбайтеров ответит их работодатель: Глава Крыма предложил ужесточить миграционную политику в России

Глава Крыма предложил ужесточить миграционную политику в России. В частности, за проступки гастарбайтеров ответит работодатель - Сергей Аксёнов считает, что ответственность за все случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России.

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