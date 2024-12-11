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Путин заявил, что в России не хватает педагогов по естественным дисциплинам

Путин заявил, что в России не хватает педагогов по естественным дисциплинам

Интерес российских школьников к математике и естественным наукам снижается из-за нехватки педагогических кадров по базовым дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин, 11 декабря передает пресс-служба правительства РФ.

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