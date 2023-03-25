Юрий Селиванов: Когда старые шаблоны уже не работают

В условиях растущей угрозы тотальной войны Запада против России и, скорее всего, необратимого выхода РФ из Договора по стратегическим вооружениям, старое, но грозное русское оружие рано сдавать на слом, или отправлять в музей Источник фото: static.
В условиях растущей угрозы тотальной войны Запада против России и, скорее всего, необратимого выхода РФ из Договора по стратегическим вооружениям, старое, но грозное русское оружие рано сдавать на слом, или отправлять в музей Источник фото: static.
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