Заноза

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Юрий Селиванов: Когда старые шаблоны уже не работают

Юрий Селиванов: Когда старые шаблоны уже не работают

В условиях растущей угрозы тотальной войны Запада против России и, скорее всего, необратимого выхода РФ из Договора по стратегическим вооружениям, старое, но грозное русское оружие рано сдавать на слом, или отправлять в музей Источник фото: static.

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