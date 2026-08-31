Трамп заявил о «разбитом вдребезги Харке» в комментарии к ИИ-ролику удара по Ирану

Сегодня впервые за долгое время сообщалось о взаимных ударах между Ираном и Соединёнными Штатами. Подробности официально не приводила ни одна сторона конфликта, разве что американский гарант не побоялся выдать очередной кич за «победу».
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