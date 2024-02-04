Ведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала

Валентина Литвяк

Никогда не смотрю его дебиловатые передачи и Норкина с его Ванькой злым и неумным. Малахлва правильным было бы причислить к иностранным агентам. Вытеснили жиды русских с российских каналов, по тихому, как бы незаметно и теперь насилуют зрителей своими программами, пустыми, мерзкими и враждебными по своей сути. Цензура СМИ жизненно необходима для сохранения страны и её народа. Поздно конечно, но лучше поздно чем никогда.