Александру Гордону стало плохо прямо в студии Первого канала, ему потребовалась помощь медиков. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
Ведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала
Комментарии
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И
Ирина
Сногсшибательные новости ))) Неужели это кому-то нужно, важно, интересно?!?!
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16 час.
Валентина Литвяк
Никогда не смотрю его дебиловатые передачи и Норкина с его Ванькой злым и неумным. Малахлва правильным было бы причислить к иностранным агентам. Вытеснили жиды русских с российских каналов, по тихому, как бы незаметно и теперь насилуют зрителей своими программами, пустыми, мерзкими и враждебными по своей сути. Цензура СМИ жизненно необходима для сохранения страны и её народа. Поздно конечно, но лучше поздно чем никогда.
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15 час.
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