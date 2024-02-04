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Ведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала

Ведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала

Александру Гордону стало плохо прямо в студии Первого канала, ему потребовалась помощь медиков. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

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Комментарии
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И
Ирина
Сногсшибательные новости ))) Неужели это кому-то нужно, важно, интересно?!?!
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16 час.
Валентина Литвяк
Никогда не смотрю его дебиловатые передачи и  Норкина с его Ванькой злым и неумным.  Малахлва  правильным было  бы  причислить к иностранным агентам. Вытеснили жиды русских с российских каналов, по тихому, как бы незаметно  и теперь насилуют зрителей своими программами,  пустыми, мерзкими и враждебными  по своей сути.   Цензура СМИ жизненно необходима для сохранения страны и её народа. Поздно конечно,  но лучше поздно чем никогда.
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15 час.

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