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Контрафронт

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Кувейт: Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что несколько военнослужащих США...

Кувейт: Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что несколько военнослужащих США (США) были убиты в результате ракетных ударов и ударов беспилотников по авиабазе Али-аль-Салем в провинции Аль-Джахра ранее в тот же день.

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