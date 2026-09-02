Кувейт: Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что несколько военнослужащих США (США) были убиты в результате ракетных ударов и ударов беспилотников по авиабазе Али-аль-Салем в провинции Аль-Джахра ранее в тот же день.