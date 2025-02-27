Asia Times: Пока американская буксует, Китай и Россия рвутся вперед

В то время как США борются с задержками и перерасходом средств в своей ракетной программе Sentinel, Китай и Россия продвигаются вперед с передовыми ракетными разработками, потенциально склоняя глобальный ядерный баланс в свою пользу, сообщает Asia Times (AT).
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