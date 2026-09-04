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Аргументы и Факты

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Захарова: союзники Зеленского не смогут отмежеваться от терроризма

Захарова: союзники Зеленского не смогут отмежеваться от терроризма

Страны Запада, которые продолжат поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского после его угроз наносить удары по авиационной инфраструктуре РФ, не смогут отмежеваться от терроризма.

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