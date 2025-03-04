На западе Москвы полицейские пресекли незаконную деятельность нелегального игорного заведения

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу Москвы, полицейские Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино и сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД по ЗАО выявили и пресекли незаконную деятельность нелегального игорного заведения.
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