На западе Москвы полицейские пресекли незаконную деятельность нелегального игорного заведения

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу Москвы, полицейские Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино и сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД по ЗАО выявили и пресекли незаконную деятельность нелегального игорного заведения.