НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Рантанен лидирует в гонках бомбардиров и снайперов плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 18 (9+9) очков в 10 играх

Рантанен лидирует в гонках бомбардиров и снайперов плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 18 (9+9) очков в 10 играх

Форвард «Далласа» набрал 3 (1+2) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:2, 2-1).  В текущем плей-офф на счету 28-летнего финна стало 18 (9+9) очков в 10 играх при полезности «+2».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх