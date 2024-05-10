Астрологический прогноз на сегодня близнецы

Близнецы: Жизненные трудности есть по гороскопу, но они преодолимы! Сегодня у Близнецов может возникнуть ощущение, что они не могут найти свое место в жизни или чувствовать себя неудовлетворенными своими достижениями.
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