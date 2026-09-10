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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кинг Грин: «У меня есть девять домов, но сейчас я гребаный бездомный. Живу в машине»

Ветеран UFC Кинг Грин рассказал, что прямо сейчас живет в машине. «У меня есть девять домов, но сейчас я гребаный бездомный.

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