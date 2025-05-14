Уголовное дело о краже икон цыганом из челябинского храма передано в суд

Таборянину грозит солидный срок.Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего жителя посёлка Петровский (Красноармейский район), обвиняемого в хищении предметов культурного наследия.
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