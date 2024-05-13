Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области

В Белгородской области село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе, попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого было повреждено шесть частных домов, сообщает 14 мая губернатор Вячеслав Гладков.