Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области

В Белгородской области село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе, попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого было повреждено шесть частных домов, сообщает 14 мая губернатор Вячеслав Гладков.
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