Премьер Бранденбурга Войдке выступил за окончание конфликта на Украине

Глава правительства расположенного на германской территории региона Бранденбург Дитмар Войдке проинформировал о том, что Берлин обязан задействовать дипломатию для того, чтобы ускорить примирение в рамках украинского противостояния.
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