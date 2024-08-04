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Премьер Бранденбурга Войдке выступил за окончание конфликта на Украине

Премьер Бранденбурга Войдке выступил за окончание конфликта на Украине

Глава правительства расположенного на германской территории региона Бранденбург Дитмар Войдке проинформировал о том, что Берлин обязан задействовать дипломатию для того, чтобы ускорить примирение в рамках украинского противостояния.

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