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Царьград

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Беспилотники "Днепр" уничтожили украинский броневик КрАЗ "Спартан" в Херсоне

Беспилотники "Днепр" уничтожили украинский броневик КрАЗ "Спартан" в Херсоне

Беспилотники группы "Днепр" ликвидировали бронемашину КрАЗ "Спартан" ВСУ в Херсонской области. Операторы беспилотников ежедневно поражают технику и склады на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны России.

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