Жильцов 19 квартир пострадавшего дома признали полностью утратившими имущество

Накануне вечером руководитель городского штаба по ликвидации последствий обрушения дома по пл. Вокзальной 1А литер А первый заместитель главы Астрахани Назар Кучерук провел заседание комиссии по установлению фактов проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также фактов утраты ими имущества первой необходимости в результате ЧС.
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