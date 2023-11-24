Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Странно,на карте 2 моста...И такой крюк делать...Или мосты только на карте?Уже послезавтра с...
  • Валентина
    Разумное предложение! Во-первых, это остановит многих нерадивых людей от выдвижения своей кандидатуры на самом раннем...Алексей Нечаев пр...
  • Евгений Марковский
    Не удивлюсь если Путин перетащит в Россию миллионы из газы в дополнение к среднеазиатам!В Астрахань приех...

Жильцов 19 квартир пострадавшего дома признали полностью утратившими имущество

Жильцов 19 квартир пострадавшего дома признали полностью утратившими имущество

Накануне вечером руководитель городского штаба по ликвидации последствий обрушения дома по пл. Вокзальной 1А литер А первый заместитель главы Астрахани Назар Кучерук провел заседание комиссии по установлению фактов проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также фактов утраты ими имущества первой необходимости в результате ЧС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх