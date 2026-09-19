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В Алтайском крае стартовал второй день голосования в Госдуму и органы власти региона

В Алтайском крае стартовал второй день голосования в Госдуму и органы власти региона

В Барнауле и Рубцовске подтверждены нарушения правил агитации Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы, краевого парламента и органов местного самоуправления стартовал в Алтайском крае.

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